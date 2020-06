Der Wiener Max Schmiedl arbeitete nach seinem Abschluss an der Schauspielschule des Volkstheaters Wien am Staatstheater Osnabrück (D) und am Staatstheater Karlsruhe. Im Jahr 2000 kehrte Max nach Österreich zurück und erhielt ein Engagement am Landestheater Salzburg. Im Herbst des selben Jahres gewann er die 1. Staffel der ORF-Reality Show „ Taxi Orange“.

Aufgrund der daraus gewonnen Popularität und dem Erfolg seines Songs „Melange“ erhielt er einen Plattenvertrag bei Warner Music Austria und veröffentlichte sein Album „1-13“, für das er mit 25.000 verkauften Exemplaren die goldene Schalplatte erhielt.

Neben seiner Arbeit am Landestheater Salzburg und der Musik war Max von 2003-2004 in der ORF-Comedy Serie „echt fett“ zu sehen, für die er auch die Titelmusik komponierte. 2006 folgte der 4-teilige Fernsehthriller „Zodiak“ ( ORF/ SAT.1). 2007 spielte er in der Daily-Comedy-Sitcom „Mitten im Achten“ ( ORF) mit. 2008 war er in der Fußball-Camp-Doku „Das Match“ ( ORF) zu sehen.



Nach einer Familien-Auszeit moderiert Max Schmiedl aktuell das Format „QUIZ TAXI“ auf PULS 4. Schon in der ersten Staffel konnte das Format Rekordquoten erzielen. Eine weitere Staffel ist bereits in Planung. Außerdem tourt Max seit 2012 auch mit seinem Solokabarett-Programm Von Anfang an durch Österreich.

Im Reigen der KURIER ROMY-Nominierten ist Max Schmiedl noch ein Neuling.