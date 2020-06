Die Steirerin Andrea Wenzl besuchte die Ballettschule in ihrer Heimatstadt Leibnitz. Sie war auch an der Wiener Staatsoper, am Konservatorium Graz und an der Grazer Oper tätig. Nach dem Schauspielstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz hatte sie von 2002 bis 2010 ein festes Engagement am Schauspielhaus Graz. Für die Darstellung der "Alice" in Alice im Wunderland in der Regie von Viktor Bodó wurde sie 2008 für den Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie "Beste Schauspielerin" nominiert.



Von 2010 bis 2011 war Wenzl am Wiener Volkstheater tätig.



Seit 2011 ist sie am Bayrischen Staatsschauspiel in u.a. Zur Mittagsstunde zu sehen.

2007 war sie im Kinofilm Heile Welt zu sehen, 2011 in Die Vaterlosen.



In diesem Jahr ist sie erstmals für eine KURIER ROMY nominiert.