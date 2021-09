EBCONT ist eines der familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs!

2021 gehört der österreichische IT-Dienstleister EBCONT zu den Gewinnern der von kununu und dem Magazin Freundin gekürten familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs. Gewürdigt wurden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine gute Work-Life-Balance, Wohlfühlfaktoren sowie gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten bei Arbeitgeber:innen.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute für viele Arbeitnehmer ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Arbeitgebers. Gerade in einem Jahr wie diesem wird deutlich, wie wichtig der Wert Familienfreundlichkeit für Arbeitgeber ist, um selbst in Krisensituationen erfolgreich zu bestehen“ sagt Freundin-Chefredakteurin Anke Helle.

Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 2 Millionen Bewertungen zu 175.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich in die Studie eingeflossen, auf deren Basis das Ranking erstellt wurde. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote, wie flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge.

Johannes Litschauer, Geschäftsführer EBCONT freut sich über die Auszeichnung: „Dass wir als relativ junges Familienunternehmen als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet wurden, freut mich sehr. Für EBCONT stehen unsere Kolleg:innen an erster Stelle und sind unser wichtigstes Kapital, da ist es umso wichtiger, zufriedene Mitarbeiter*innen zu haben und sich auf sie verlassen zu können!”

