Die Brau Union Österreich arbeitet jeden Tag für die Zukunft

Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und als größtes Brauereiunternehmen Österreichs aktiv Verantwortung für die ökologischen und sozialen Herausforderungen zu unternehmen, so hat die Brau Union Österreich ihr Nachhaltigkeitsziel definiert und orientiert sich dabei an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Nicht nur in der „Week for Future“, sondern ganzjährig leistet das Unternehmen damit einen Beitrag für den Klimaschutz und setzt die Forderungen der „Fridays for future“-Bewegung um.

Bäume sollen sichtbare Zeichen für den kontinuierlichen Klimaschutz des Unternehmens werden und ausgehend von der Brauerei Schwechat an allen großen Brauereistandorten gepflanzt werden.

„Die Bäume bei den Brauereien sollen Symbol für die gemeinsame Arbeit mit unseren Stakeholdern im Sinne der Nachhaltigkeit, der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sein“, so Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR der Brau Union Österreich.

„In der ganzen Lieferkette achten wir auf einen nachhaltigen Verbrauch der Ressourcen und auf die Herkunft der Rohstoffe. Weiters berechnen wir den kompletten CO2-Footprint unserer Produkte vom Korn bis zum Kunden. Die Brau Union Österreich setzt nach Möglichkeit an allen Standorten eine Reihe von Initiativen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und auch sozial verantwortungsvoll zu agieren“, so Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Das grüne Herz Österreichs

Die Steiermark ist dabei das Vorzeigebundesland des Unternehmens. Die Grüne Brauerei Göss, die seit 2016 durch die Kombination unterschiedlicher intelligenter Energiesysteme zu 100% nachhaltig Bier braut, ist weltweit Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und wird seit heuer von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA als DAS Aushängeschild für nachhaltige österreichische Wirtschaft präsentiert.

Seit Mitte dieses Jahres wird mit der Grünen Brauerei Schladming bereits in einer zweiten Brauerei zur Gänze nachhaltig gebraut. Und die Brauerei Puntigam nutzt seit 2018 die Abwärme aus dem Brauprozess, um rund 800 Wohnungen, Büros und Geschäftsflächen im nebenan gelegenen Brauquartier Puntigam mit Wärme zu versorgen.

Dieses Konzept der Abwärmenutzung wird heuer auch im niederösterreichischen Schwechat umgesetzt, um 900 Wohnungen neben der Brauerei Schwechat zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen. In der Brauerei Schwechat ist zudem der erste E-Lkw des firmeneigenen Fuhrparks im Einsatz. Als Mitglied im Council für nachhaltige Logistik (CNL) ist das Unternehmen damit letztes Jahr in die Elektromobilität gestartet und spart laut Kalkulation pro Jahr etwa 1.300-1.400 kg CO2.

Gemeinsam leichter ans Ziel

Möglich sind all diese nachhaltigen Projekte durch Kooperationen mit Partnern aus der Industrie. „Die Industrie kann einen effektiven Beitrag zu Umweltschutz und Energieeffizienz leisten. Gemeinsam mit kompetenten Partnern lassen sich Ziele leichter erreichen. Unsere Ziele als Brau Union Österreich sind klar: Reduktion von CO2-Emissionen und ein klares Bekenntnis zu erneuerbarer Energie. Bis zum Jahr 2030 wollen wir zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien wirtschaften“, so Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Ausführliche Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich finden sich online unter https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit dreizehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss, das alkoholfreie Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger und Reininghaus. 2.500 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.