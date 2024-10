Ein Floridsdorfer Streifzug durch die Welt von Peter Pacult

Peter Pacult zeigte mir sein Floridsdorf , erzählte, erinnerte sich und – hatte Tränen in den Augen. Dieser Moment kam so überraschend wie davor schon seine Zusage zum Rundgang, der Pacults nur wenigen Menschen bekannte Seite hervorholen sollte.

Damals war der in seinen Emotionen unberechenbare Happel-Schüler bei den Journalisten in erster Linie gefürchtet. Sein Start bei Rapid im Herbst 2006 war holprig, unser Kennenlernen unterkühlt.

15 Jahre später gilt Peter Pacult als Trainer-Legende , die Jahr für Jahr in Klagenfurt für Überraschungen sorgt.

Nach einem halben Jahr hat mir der Grantler aus Leidenschaft über den Pressesprecher ausrichten lassen, „dass es eh okay ist, was ich da so schreibe“. Ein Ritterschlag à la Pacult.

2009 durfte ich in seine Floridsdorfer Welt eintauchen. Der Ex-Postler suchte die alte Wohnung der Familie und staunte, dass immer noch „Pacult“ bei der Türklingel stand.