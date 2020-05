Der Zeitzeuge: Hugo Portisch

Ihren Konkurrenten Hans Dichand kannten Sie gut, weil er beim KURIER anfangs ihr Chef war?

Dichand war ein kolossaler Blattmacher, ich habe ihn am 2. Januar 1948 bei der Tageszeitung, einem liberalen Blatt, kennengelernt. Ich kam als Journalist im ersten Ausbildungsjahr in die Außenpolitik. Dort saßen vier Leute: Karl Polly, der Chef, der später Chefredakteur des Radios wurde. Hans Dichand, der vom britischen Nachrichtendienst aus Graz kommt, und zwei Sekretärinnen. So konnten wir alle unsere Artikel diktieren.

Das ist nicht einfach, das muss man können.

Ja, das haben wir schnell gelernt. Eine Sekretärin, Frau Prerovsky, war die letzte Sekretären des Krone-Chefredakteurs vor dem Krieg. Und die hat immer begeistert von der Krone erzählt. Mir war das zu nostalgisch, aber der Dichand hat immer beide Ohren gespitzt.

In der Nachkriegszeit, von der wir hier reden, waren die Amerikaner in Österreich allseits beliebt, die Russen gar nicht. Heute hat man das Gefühl, das hat sich umgedreht.

Die Sowjets waren ja ungeheuer aggressiv. Sie haben nach 1945 die demokratisch gewählten Regierungen in ganz Osteuropa gewaltsam gestürzt. In Wien haben die Russen Hunderte Menschen entführt, Tausende Frauen wurden vergewaltigt. Unsere Regierung hatte für den Fall eines kommunistischen Putsches die Flucht aus Wien vorbereitet, ein Regierungsmitglied musste aus Sicherheitsgründen immer im Ausland sein, und die wertvollsten Kunstschätze wurden schon 1946 in die Schweiz gebracht. So wollte man durch Ausstellungen im Ausland Geld verdienen, als Lebensversicherung für eine künftige Regierung im Ausland.

Also müssten wir den Amerikanern dankbar sein?

Die Amerikaner haben ganz Westeuropa mit dem Marshallplan aus der Kriegsmisere rausgeholt, nicht ganz uneigennützig, sie wollten uns als Freunde gewinnen und die eigene Wirtschaft ankurbeln.

Das war eine intelligente Wirtschaftspolitik.

Das hätten wir längst auch machen sollen, zum Beispiel mit der Ukraine.

Aber den Schutz der Amerikaner haben wir auch gebraucht.

Ja, unser Militär war immer darauf vorbereitet, bei einem Ost-West-Krieg die Russen wenigstens zwei, drei Tage zurückzuhalten, bis die NATO da ist.

Die Neutralität wäre von der NATO verteidigt worden, und trotzdem haben wir heute wachsenden Antiamerikanismus.

George W. Bush hat den Ruf der USA stark beschädigt: Für die Kriegsverbrecher im Balkankrieg wurde ein Gerichtshof in Den Haag errichtet. Die USA waren dafür, haben sich selbst aber nicht dieser Gerichtsbarkeit unterworfen. Unerhört! Dann war mit der Sowjetunion vereinbart, dass es keine weiteren Atomtests geben dürfe, auch das hat Bush gebrochen. Dasselbe gilt für die Klimakonferenz in Kioto, wo sie sich nicht ans Abkommen halten. Die Amerikaner haben das Faustrecht in der Welt eingeführt. Der Krieg im Irak wurde mit einer Staatslüge begonnen. Der Außenminister hat ja der Welt vorgelogen, es gäbe Massenvernichtungswaffen im Irak.

Aber heute, wo die ISIS die ganze Region terrorisiert, ruft die ganze Welt nach den Amerikanern.

Ja, weil sie die einzig verbliebene Weltmacht sind.