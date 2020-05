60 Jahre KURIER: 2004 - 2014

Vieles wies voraus auf die Welt, in der wir heute leben – nach dem Wort des französischen Schriftstellers Andre Malraux: "Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern."

Die Dekade begann 2004 mit dem Horror des Tsunami, der in Thailand, Indonesien, Sri Lanka 230.000 Menschenleben forderte. Dem Schock folgte weltweiter Beistand. Der KURIER gehörte zu dieser globalen Hilfsgemeinschaft: Mit Raiffeisen, der Bauwirtschaft und dem Roten Kreuz wurden in Sri Lanka sechs Dörfer für 7000 Menschen errichtet – ein Beitrag der KURIER-Familie, den die Opfer nie vergessen haben.

Ebenfalls 2004 führt Irland als erstes Land der Welt ein generelles Rauchverbot in geschlossenen öffentlichen Räumen und an allen Arbeitsplätzen ein. Die strikte Anti-Tabak-Politik hat dazu geführt, dass weniger Iren rauchen. Anfangs litten die Pub-Besitzer, inzwischen ist "No smoking" allgemein akzeptiert. Da hinkt Österreich hinterher.

Auch Deutschland erlebte eine Premiere: Die ausgebildete Physikerin Angela Merkel wurde 2005 erste Bundeskanzlerin. Sie hält sich bis heute als Chefin unterschiedlich zusammengesetzter Koalitionsregierungen. Die Dauerhaftigkeit hat mit ihrem Motto zu tun: "Politik heißt nicht, ständig nach dem Wetterhahn auf dem Dach zu schauen, sondern seine Überzeugungen umzusetzen."

Triumphal war 2008 die Wahl des ersten Afroamerikaners zum US-Präsidenten. Barack Obama war Träger zahlloser Hoffnungen, 2009 bekam er den Friedensnobelpreis. So groß die Erwartung, so groß die Enttäuschung: Er wurde vom "Messias" zum Kriegspräsidenten, mit den Beliebtheitswerten ging es steil bergab.

Überbordender Zukunftsglaube war auch nach der Wahl des ersten Lateinamerikaners zum Papst zu spüren: Jorge Mario Bergoglio wurde 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Der Argentinier hat vieles Notwendige angestoßen. Das Werk ist längst nicht getan, doch die Hoffnung sollte – wie in der Bibel steht -– "nicht umsonst sein."

Ebenfalls 2013 gab Whistleblower Edward Snowden erstmals Einblick in das gewaltige Ausmaß der Überwachungspraktiken amerikanischer und britischer Geheimdienste. Der Enthüller gilt in den USA als Vaterlandsverräter. Aber er hat der Welt bewusst gemacht, wie gefährdet die Freiheit von Kommunikation und Information im 21. Jahrhundert ist.