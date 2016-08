Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Dienstag im Bundeskanzleramt die Journalisten informiert, dass das seit Kreisky bestehende Pressefoyer nach dem Ministerrat in der bisherigen Form abgeschafft wird. Künftig sollen die beiden Regierungskoordinatoren, Kanzeramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) und Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) die Öffentlichkeit über Themen aus dem Ministerrat informieren.

Damit geht eine langjährige politische Tradition zu Ende. Das Pressefoyer mit dem Bundeskanzler wurde 1971 vom damaligen Amtsinhaber Bruno Kreisky (SPÖ) eingeführt. Kern sagte, er wisse, dass er für diese Maßnahme vermutlich keinen Applaus ernten werde. "Aber Politik ist kein Hunderennen, wo es nur darum geht, drei oder vier Schlagzeilen zu produzieren." Er sieht sich nicht verpflichtet an diesem "Hunderennen" teilzunehmen, der Ministerrat solle eine Arbeitssitzung sein. Kern kündigte an, er werde die Öffentlichkeit nach größeren Entscheidungen gemeinsam mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) informieren. Zudem kündigte er die Einrichtung eines Kanzlerblogs an.