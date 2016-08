Der französische Staatsrat, das oberste Verwaltungsgericht des Landes, hat am Freitag das Burkini-Verbot gekippt. In einer Grundsatzentscheidung setzte der Staatsrat in Paris am Freitag das im südfranzösischen Badeort Villeneuve- Loubet verhängte Verbot des muslimischen Ganzkörperbadeanzugs aus.

Die Freiheitsrechte könnten nur bei "erwiesenen Risiken" für die öffentliche Ordnung eingeschränkt werden, urteilten die Richter. Diese seien im Falle des Burkini nicht gegeben.

Diskussion nach Anschlägen von Nizza

Seit dem islamistischen Anschlag von Nizza mit 86 Toten haben mehr als 30 Gemeinden solche Verbote an ihren Stränden verhängt. Die Bürgermeister begründeten dies mit der angespannten Stimmung in Frankreich: Muslimische Badebekleidung könne als Provokation empfunden werden und zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen. Der von Menschenrechtsgruppen angerufene Staatsrat erklärte diese Begründung für unzureichend.

Die Burkini-Verbote spalten das von den islamistischen Anschlägen traumatisierte Frankreich, wo eine strikte Trennung von Kirche und Staat gilt und wo der Umgang mit dem Islam immer wieder zu Kontroversen führt.

Regierung uneins

Zudem wird in acht Monaten gewählt, nicht zuletzt deshalb ist die Debatte über Burkinis zum Politikum geworden – auch innerhalb der sozialdemokratischen Regierung. Bildungsministerin Najat Vallaut-Belkacem kritisierte am Donnerstag, das Verbot würde den Weg für rassistische Parolen ebnen. Dass es immer mehr (regional beschlossene) Anti-Burkini-Verordnungen gebe, sei nicht willkommen, sagte sie. "Das wirft die Frage nach den individuellen Freiheiten auf."

Premierminister Manuel Valls hatte sich bereits vergangene Woche hinter die Burkini-Verbote der Bürgermeister gestellt und diese Meinung seitdem mehrfach bekräftigt.

(Pro & Kontra: Lesen Sie hier die Argumente zur Burkini-Diskussion)

Seit 2011 Burka-Verbot

Schon seit 2004 gilt in Frankreichs Schulen eine Null-Toleranz-Linie gegen "auffällige religiöse Symbole". Zudem gilt seit 2011 ein "Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit."

Zuletzt wurden auch in Österreich und Deutschland Stimmen laut, die ein Verbot der Burka forderten. Für Außeniminister Sebastian Kurz stellt sie ein "Symbol der Gegengesellschaft" dar. Die Frage der Integration von Muslimen werde mit einem Verbot jedoch nicht gelöst.

Foto: APA/AFP/FETHI BELAID