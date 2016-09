Ist Massive-Attack-Chef auch Künstler "Banksy"?

Es ist schon eine Art Sport in der Kunstwelt: Die Suche nach der wahren Identität des wohl berühmtesten und teuersten Street-Art-Künstlers der Welt, Banksy, beschäftigt seit Jahren Szene-Insider, Kriminalisten und Journalisten.

Nun behauptet der Journalist Craig Williams, dass ein anderer Prominenter hinter dem anonymen Kunststar steht: Robert "3D" del Naja, Gründungsmitglied und Sänger der aus Bristol stammenden Band Massive Attack, soll sich hinter Banksy verbergen. Das berichtete die britische Daily Mail, deren Schwesterblatt, die "Mail on Sunday", 2008 einen anderen Bristoler als den "echten" Banksy identifiziert hatte: Sein Name soll Robin Gunningham sein. Kriminalistische Nachforschungen der Queen Mary Universität, die im vergangenen Frühjahr veröffentlicht wurden, hatten diesen Verdacht gestützt, aber nicht restlos erhärtet.

Craig Williams stützt sich nun auf die Beobachtung, dass neue Banksy-Kunstwerke verdächtig oft in Städten auftauchten, in denen die Band Massive Attack auf ihren Welttourneen haltmachten: 2010 tauchten in San Francisco sechs Wandgemälde kurz vor einem Massive-Attack-Gig auf, in Toronto, New York Los Angeles und Melbourne fanden sich ähnliche Muster. In New Orleans war Banksy 2008 aktiv und produzierte 14 seiner charakteristischen Schablonen-Bilder - während derselben Zeit war Robert Del Naja mit dem Soundtrack zu einer Doku über die Nachwirkungen des Kurrikans Katrina beschäftigt. Auch im Anti-Frizeitpark "Dismaland", mit dem Banksy 2015 unvermittelt massive Aufmerksamkeit auf sich zog, wurde Del Naja gesichtet.

Del Naja, der bekanntermaßen auch eine Vergangenheit in der Bristoler Graffiti-Szene hat, sagte laut "Daily Mail" nur, dass er mit Banksy befreundet sei.

Wer die Gepflogenheiten des zeitgenössischen Kunstbetriebs kennt, weiß allerdings, dass große und produktive Künstler heutzutage fast nie nur allein arbeiten: Die Anfertigung großflächiger Bilder oder Skulpturen braucht so gut wie immer die Zusammenarbeit mehrerer Akteure; bei den Guerrilla-Aktionen eines Banksy ist allein schon das Auskundschaften der Orte, an denen die Bilder realisiert werden, und die Wahrung des Mythos ein Job für eine ganze Künstlerkolonie. Wahrscheinlich ist daher, dass "Banksy" ein eingeschworenes Kollektiv ist; dass es einen engen Konnex zu Bristol gibt, ist ebenso deutlich zu sehen. Ob Del Naja nun das "Mastermind" ist oder auf andere Weise mit Banksy in Verbindung steht, dürfte man zumindest aus seinem Mund nie erfahren.