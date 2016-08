Kampagnenauto von Van der Bellen beschmiert

Der Wahlkampf wird härter: In der Nacht auf Montag haben Vandalen am Alsergrund das Kampagnenauto von Alexander Van der Bellen beschmiert. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

"Dass nun auch schwere Sachbeschädigung Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist, zeigt leider einmal mehr, dass in diesem Land nicht mehr fair wahlgekämpft wird", sagt Lothar Lockl, Obmann des Vereins "Gemeinsam für Van der Bellen".

"Besinnen wir uns doch darauf, worum es in diesem Wahlkampf wirklich geht: Es geht um die Auseinandersetzung darüber, wer Österreich als Bundespräsident künftig am besten repräsentieren wird", so Lockl.

Das Team Van der Bellen erstattete Anzeige gegen Unbekannt.