Zur Ruhe finden statt verirren

Für Besucher soll es ein Ort der Kontemplation im Großstadtdschungel werden: Sie können das Labyrinth in Ruhe abgehen und seine Schwingungen und Perspektivwechsel körperlich erfahren. In der Mitte steht eine Nusschale aus Keramik, gemacht von der Künstlerin Marie Janssen. Außerdem wird das Musikstück „Labyrinth“ erklingen, eigens komponiert von der Pianistin Flora St. Loup.

Seinen Ursprung dürfte das Labyrinth tatsächlich in Europa haben. Als Symbol für den menschlichen Lebensweg soll es sich vom Mittelmeerraum aus in ganz Europa in verschiedenen Ausformungen ausgebreitet haben: Vom Graffito in Pompeji über römische Mosaike, gotische Labyrinthe in Frankreich, die Trojaburgen in Skandinavien oder die Rasenlabyrinthe in Skandinavien.