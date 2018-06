Yvonne Farrell: "Es geht nicht immer um Paläste"

Zum Büro

Zwei Frauen, die seit 40 Jahren erfolgreich ein Architekturbüro leiten: 1978 gründeten Yvonne Farrell und Shelley McNamara das gemeinsame Büro Grafton, in der gleichnamigen Haupteinkaufsstraße von Dublin, Irland. International bekannt wurden sie durch die Realisierung des Luigi Bocconi Universitätsgebäudes in Mailand, für das sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. Mit ihrem 40-köpfigen Team arbeiten sie zur Zeit an Plänen für diverse Bildungsbauten: Unter anderem zwei Universitätsgebäude in London Lincoln Inn Fields und in Kingston sowie in Frankreich bei Paris und Toulouse. In Dublin planen sie aktuell ein neues Büro-Headquarter, eine neue Stadtbibliothek sowie eine Volksschule und zwei Wohnhäuser.

www.graftonarchitects.ie