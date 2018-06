Wohnen: Stars designen Möbel

Stellen Sie sich vor: Lenny Kravitz sitzt in Ihrem Wohnzimmer. Vielleicht steht oder liegt er auch mitten im Raum und macht es sich, Besuchern und nicht zuletzt den Bewohnern gemütlich. Was für manche nach einem Wunschtraum klingt, kann tatsächlich wahr werden. Zugegeben, der Weltstar kommt nicht höchstpersönlich vorbei und verbreitet Wohlfühl-Atmosphäre – sein Stil, sein Geschmack und seine Möbel können aber sofort einziehen. Der Sänger hat für sein Label „Kravitz Design“ und die amerikanische Möbelmarke CB2 seine erste Kollektion herausgebracht. „Jedes Stück ist inspiriert von Lennys globalem Lebensstil, den 70er Jahren und den Möbeln aus seinen Häusern in Paris, Brasilien und den Bahamas“, so CB2. Mit seinen Polstern, Sesseln, Tischen, Teppichen und Kommoden wolle Kravitz den „eleganten Glamour der New Yorker Club-Kultur und die natürliche Leichtigkeit der kalifornischen Musikszene“ in den Wohnraum der Menschen tragen – und das zu leistbaren Preisen. Die Polster beginnen bei rund 40 Euro, und das teuerste Stück, eine Kommode, kostet rund 920 Euro, exklusive Versandkosten. Das Konzept funktioniert. Fans lieben ihre Stars und möchten nur zu gern so leben wie sie. Wenn die Möbel noch dazu gut aussehen – umso besser. Das wissen auch europäische Möbelhersteller.

Der deutsche Onlineshop Home24 vertreibt bereits seit drei Jahren Interieurdesign von Topmodel Eva Padberg. „Wir haben 2015 erstmals mit Moderatorin Johanna Klum als Testimonial gearbeitet und unsere Kunden haben sehr gut darauf reagiert“, sagt Home24-Mitarbeiterin Carolin Muschkorgel. Zeitgleich spielten Eva Padberg und Katja Will mit dem Gedanken, ihr Modelabel „Ce“Nou“ um eine Living-Serie zu erweitern. „Davon hat unsere Chefverkäuferin gehört und ein Jahr später haben wir bereits die erste gemeinsame Kollektion verkauft“, erzählt Muschkorgel weiter. Unter dem Namen „Eva Padberg Collection by Ce“Nou & Home24“ entstand eine „Mischung aus aktuellen Trends und zeitlosen Stücken“, so das Topmodel. Sie verbindet Industrial-Formen mit farbenfrohen Boho-Elementen und kombiniert Naturtöne mit Metall, Samt und Leder.Pünktlich zur Gartensaison erschien nun ihre dritte Serie „Summer-Time.“ Sie soll Entspannung und Entschleunigung im Wohn-Alltag verbreiten.