Winterresidenzen: Stilvolle Stuben

Der Sehnsucht nach Tradition trägt die Lech Lodge Rechnung. Hier finden jene den perfekten Rückzugsort, die sich eine urige Einrichtung kombiniert mit einer luxuriösen Ausstattung wünschen. Die beiden Chalets bieten insgesamt vier private Appartements und präsentieren sich von außen eher unscheinbar: Ein massiver Natursteinsockel, ausladende Schindeldächer, Balkone und Fensterläden aus Lärche stellen einen starken ländlichen Bezug her. Dieser Stil wird innen konsequent fortgesetzt: Wandvertäfelungen aus wärmebehandelter Fichte, Schaffelle, Wollteppiche, schmiedeeiserne Vorhangstangen und Bettwäsche aus Leinen. Dazu Polster aus Loden und ein auf alt getrimmter Bodenbelag aus Eichendielen. Die stark rustikale Wirkung war der Wunsch der Bauherren, wie Innenarchitekt Christian Prasser erzählt: „Die Klientel, die diese Lodges ansprechen, fährt nicht auf Urlaub, um dann in einem modernen Haus in den Bergen zu wohnen. Sie verbringen ohnehin sehr viel Zeit im Jahr in Hotels. Diese Gäste wollen Luxus, Geborgenheit und Hüttencharakter. Das haben wir versucht umzusetzen.“

Die drei Häuser sind so angeordnet, dass sie ein hohes Maß an Intimität wahren und zugleich unterschiedliche Sichtbezüge bieten: „Es gibt nahezu keine Einblicke in andere Wohnungen. Und kein Ausblick wird vom Nachbargebäude eingeschränkt“, sagt der Planer. Eine besondere Herausforderung stellte auch die Eingliederung in die bestehende Dorfstruktur dar. Ender : „Mitten im Urlaubsort einer Skiregion war es wichtig, die Form der Gebäude an die Tradition zu binden. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, an diesem Ort ein Flachdach zu machen. Die Proportion der Häuser passt sich nun an die Typologie des Dorfes an und die Sichtschutzlamellen der Balkone erinnern optisch an Lawinenrechen.“ Die reduzierte Formensprache kommt bei Gästen gut an. In der Dorfbevölkerung regte sich zuerst allerdings Widerstand: „Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, aber zu Beginn gab es viele kritische Stimmen. Ich meine jedoch, dass man nichts bewusst verkitschen muss. Man kann sehr wohl mit der Tradition verbunden sein, diese in einer neuzeitlichen Sprache formulieren und sich dabei auf das Wesentliche reduzieren,“ resümiert Ender .