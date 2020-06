Wiens grüne Geheimnisse

Sehnsucht nach Wald und heimischen Bäumen machte sich in den 1950er-Jahren breit. "Wahrscheinlich gibt es nirgendwo so viele Fichten, Tannen und andere Nadelbäume wie in Wiener Gärten", schreibt die Autorin. "Besonders in kleinen Gärten zeugen riesige Schattenspender von der Liebe zum Nadelwald."



Das sieht man bis heute. In einem Reihenhausgarten in der Per-Albin-Hansson Siedlung im südlichen Teil des zehnten Bezirks zum Beispiel. Der Garten ist 10 mal 20 Meter groß, doch die Bäume der Nachbarn und der anschließende Wald lassen die Oase größer wirken. Die Besitzerin, eine passionierte Gärtnerin, verpasste dem Freiluftbereich einen romantischen Auftritt. Päonien, Rosen, Clematis, Buchskugeln, Tulpen, Akeleien und Hortensien, dazu ein hellgrünes Gartenhäuschen und schmiedeeiserne Möbel erinnern an einen Englischen Garten.



Dächer wurden schon vor dem Zweiten Weltkrieg bepflanzt. Geheime Kübelgärten gibt es vermutlich viel länger. Der Durchbruch zur architektonischen Gestaltung – sei es mit Pool oder einer Wiese – gelang erst in den 1980er-Jahren. Das Spektrum der Wiener Dachlandschaft lässt sich selten persönlich erleben. Ein Garten ist Privatsache. Einen Blick riskieren kann man jetzt trotzdem.