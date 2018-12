Weihnachtsdeko: Garantiert nadelfrei

Für den klappbaren Baum aus Holz wird eine Holzplatte mit den Maßen 60 x 160 Zentimetern benötigt. Am besten lässt man sie im Baumarkt zuschneiden. Die zwei Baumhälften werden auf die Holzplatte gezeichnet und mit der Stichsäge ausgeschnitten. Anschließend werden die Kanten abgeschmirgelt. Wer mag, kann die beiden Plattenhälften mit Scharnieren auf der Innenseite verbinden. Dann kann der Baum immer wieder zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Als Alternative dazu kann der Baum auch auf der Rückseite mit Panzerband fixiert werden.

Im nächsten Schritt werden die beiden Baumhälften mit einer Grundierung vorgestrichen, getrocknet und später in der gewünschten Farbe (hier in Pastelgrün) lackiert. Nachdem die Lackierung getrocknet ist, kann der selbst gemachte Baum aufgestellt und mit bunten Sternen und Weihnachtsschmuck nach Wunsch dekoriert werden.