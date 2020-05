Vorbildfunktion in nachhaltiger Baukultur

Viele Versuchen , das schönste Gebäude zu finden“, sagt Roland Gruber, Mitbegründer von LandLuft. „Rund 85 verschiedene Architekturpreise gibt es in Österreich. Nahezu alle beschäftigen sich mit gebauten Objekten. Ob es um den Einsatz von Aluminium oder um das energieeffizienteste Gebäude geht – es wird immer nur ein Bauwerke beurteilt“, so Gruber. „Die Baukultur, die dahintersteht, wird hingegen kaum wahrgenommen.“ Während Architektur das gebaute Gebäude meint, versteht man unter Baukultur die gebaute Umwelt. Brücken und Wege, Gartenzäune und Spielplätze, Schnellstraßen und öffentliche Verkehrsmittel – kurz: die gesamte Raumordnung zählt dazu. „Wir reflektieren das gesamte bauliche Schaffen einer Gemeinde, nicht nur ein, zwei zeitgemäße Gebäude“, sagt Gruber. Es wird auf eine moderne Bauweise geachtet. Aber neben der Ästhetik zählen auch ökonomische und ökologische Kriterien.

Entscheidend ist nicht nur, welches Gebäude wo und wie gebaut wird. Sondern auch, wer darüber entscheidet. Gruber: „Üblicherweise reicht der Bauherr seine Pläne bei der Gemeinde ein, der Bauamtsleiter segnet sie ab und der Bürgermeister gibt noch seinen Senf dazu. Im Einzelfall kann dabei durchaus Spannendes entstehen. Es gibt aber auch andere Modelle im Genehmigungsprozess, die meist eine höhere Qualität erreichen. Eines davon ist die Beratung vor dem Planungsprozess. Der Häuslbauer tritt in Dialog mit der Gemeinde, erfährt über das Leitbild und die Ziele und kann verstehen, warum etwas genehmigt wird oder nicht. Eine zweite Möglichkeit ist ein Beirat. Vor allem in Vorarlberg gibt es in vielen Gemeinden ein beratendes Gremium der Bauinstanz. In Gesprächen wird versucht, die richtige Antwort für das Grundstück zu finden. Baukultur ist auch Kommunikationskultur.“

Ein Gemeinsames Merkmal der Gemeinden sind zeitgenössische Neubauten unter Einbeziehung der Altbestände. In Neckenmarkt im Mittelburgenland etwa werden unter aktiver Beteiligung der Bürger Fassaden saniert und moderne Weingüter errichtet. In Klaus in Vorarlberg wird ein Bach renaturalisiert und eine zeitgemäße Schule gebaut. In Waidhofen an der Ybbs wurde die Innenstadt neu gepflastert; zahlreiche Schanigärten beleben den Ortskern. Das Rothschildschloss bietet Raum für ein Lokal, Veranstaltungen, Konzerte, das Sommerkino und eine Bibliothek. In Hopfgarten etwa, eine der drei Preisträger-Gemeinden, ist ein Kulturzentrum entstanden. Der Ort in Osttirol gewinnt dadurch längst abgewanderte Einrichtungen wie einen Laden, ein Café und eine Galerie zurück. Die Vorarlberger Gemeinde Lauterach, ebenfalls unter den Top Drei, hat ein Biomasseheizkraftwerk errichtet, das die Abwärme des Gewerbegebietes nutzt. Ottensheim bei Linz hat ein neues Amtshaus erhalten, das in einen Altbau integriert ist. Außerdem wurde in die Sanierung der Mittelschule samt Bibliothek investiert. Darüber hinaus ist die Gemeinde bemüht, leer stehende Gebäude im Ortszentrum wieder zu beleben. Bis etwa klar ist, was mit dem alten Amtshaus passiert, wird es von den Bürgern genutzt: Ein „Kostnix-Laden“, eine Fahrrad-Reparaturwerkstätte und eine Radiostation sind derzeit darin untergebracht.