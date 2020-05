Vom Garten in die Küche

Sie erklärt, was man über den Anbau von Gemüse und auch Blumen wissen muss. Ein Verzeichnis essbarer Pflanzen und jahreszeitliche Rezepte ergänzen den mit vielen praktischen Tipps gespickten Band. Erwähnenswert sind auch die vielen nicht alltäglichen Sorten (z. B. Daikon-Rettich, Perilla, japanischen Ingwer), die die Autorin vorstellt sowie die Gestaltungstipps und praktischen Anleitungen.



Alys Fowler hat ihre gärtnerische Ausbildung in der Royal Horticultur Society und

in den Botanischen Gärten von New York und Kew absolviert. Sie arbeitete als

Journalistin für das Magazin Horticultural Week. Heute ist sie Chefgärtnerin in

Berryfields, schreibt für zahlreiche renommierte Gartenzeitschriften und hat eine

eigene Fernsehshow bei der BBC.