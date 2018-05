Vertikales Gemüse

Tomate, Rucola, Erdbeere und Basilikum: Kräuter und Gemüse in Bio-Qualität, aus den eigenen vier Wänden, immer frisch, an 365 Tagen im Jahr. Vor diesem Hintergrund gründeten die beiden Wiener Alexander Penzias und Alvaro Lobato-Jimenez Ponix Systems und entwickelten "Herbert": Ein hydroponisches Gemüsebeet, das kaum Platz und Pflege braucht. Es wird einfach an die Wand gehängt und die Pflanzen werden automatisch mit Wasser versorgt.

Erde wird dazu nicht benötigt: Die Samen werden in biologisch abbaubare Schwämme, die ursprünglich von der NASA für die Raumfahrt entwickelt wurden, eingesetzt und in den vertikalen Garten eingelegt. Danach wird der Tank mit Wasser und biologischem Dünger befüllt. Zuletzt wird "Herbert" (abgeleitet vom englischen "herbs") an das Stromnetz angeschlossen. Eine Pumpe wälzt das Wasser konstant um und hält es frisch. Eine dimmbare LED-Lampe sorgt für ideale Lichtverhältnisse.