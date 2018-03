Valet Stool: Das 60-zu-40-Prinzip

Vor diesem Hintergrund entwickelte sie gemeinsam mit Maximilian Schmid einen neuen Möbeltyp: Er besteht aus zwei Hockern, die kopfüber aufeinandergestellt werden. Ringe verbinden sie zum Stummen Diener. Der einfache Mechanismus optimiert die Funktionen: Das Stahlgestell bietet mehr Ablagefläche als eine herkömmliche Sessellehne. Und bei Bedarf gewinnt man nicht nur einen, sondern zwei zusätzliche Sitze – wenn auch nicht ganz so bequeme. Laut Empfehlung der Designer soll der Valet Stool aber ohnehin zu 60 Prozent als Garderobe und nur zu 40 Prozent als Hocker genutzt werden – womit die Namensgebung geklärt wäre.

In Zeiten, in denen Wohnraum immer kleiner wird, sind multifunktionale Lösungen gefragt. „Ein Hersteller ist bereits gefunden, die ersten Möbel sollen in sechs bis neun Monaten ausgeliefert werden“, sagt Anna Stephan. Vorbestellungen seien aber schon jetzt jederzeit möglich.

www.stephanschmid.de