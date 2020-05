Um 360 Grad: Museum mit Panoramablicken

In der Regel reichen ein paar Nägel und eine freie Wand, um ein Bild zu montieren. Nicht so beim Riesenrundgemälde in Tirol. Das Bild des Malers Zeno Diener zeigt in einer 360-Grad-Sicht den Tiroler Freiheitskampf von 1809. Auf einer 1000 Quadratmeter großen Leinwand. In diesem Fall reicht keine herkömmliche Wand - es musste ein Ort entstehen, an dem das Bild in voller Größe Platz findet. Gebaut wurde das Museum "Das Tirol Panorama" auf dem Innsbrucker Bergisel, das unterirdisch mit dem schon lange bestehenden "Kaiserjägermuseum" verbunden ist. Entworfen wurde der flache Neubau von den ortsansässigen stoll. wagner architekten.