Terrazzo: Der Boden, der ewig hält

In der Nachkriegszeit hatte der Steinboden mit der typischen Musterung an Image eingebüßt. Aus Preisgründen wurde er damals oft aus fertig geschliffene Formatplatten verlegt, anstatt wie ursprünglich üblich in Handarbeit vor Ort hergestellt. Die Folge: Terrazzo galt ab da als verstaubtes Massenprodukt. Das wird ihm aber absolut nicht gerecht, sofern er von einem echten Profi entworfen und verlegt wird.