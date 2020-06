Szenografie: Das Spiel mit der Illusion

Begrenzungen verlieren in seinem "Raum der Unendlichkeit" in der Lebzelterei Kastner in Aigen völlig an Bedeutung. Rund 100 Quadratmeter Spiegelfläche an den Wänden, beleuchtete Bodenplatten, der Geruch von Lebkuchen und die Geräusche des ländlichen Mühlviertels von bellenden Hunden bis hin zu gackernden Hühnern lassen vergessen, dass man sich in einem Schauraum befindet. Über das Spiel mit der Illusion will Felzmann Ausstellungen mit allen Sinnen erlebbar machen. "Das Schönste an meiner Arbeit ist das Einlesen ins Thema", meint der mehrfach ausgezeichnete Oberösterreicher, dessen erstes multimediales Projekt eine übergroße dreidimensionale, verspiegelte Kugel im Museum Stift Admonts ist. Rund einen Monat vertieft er sich gemeinsam mit einem Historiker in die Geschichte, bevor er das Projekt plant und mit Dreharbeiten für die Projektionen beginnt. Am wichtigsten ist ihm dabei, dass das Ergebnis authentisch ist. Akribische Recherche und eine detailverliebte Umsetzung lassen etwa historische Persönlichkeiten mithilfe von Projektionen durch Ausstellungsräume spazieren oder Besucher die virtuellen Seiten in einem drei mal vier Meter großen Buch umblättern wie im Universitätsmuseum Graz. In der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz tanzen Buchstaben über antike Bücherregale. Die Entwicklung der Schrift erleben Besucher – überwiegend sind es Schulklassen – multimedial vom Klopfen der Keilschrift über das quietschende Geräusch von Schiefer auf Tafel bis zum Tippen am PC. Auch die Gebäudefassade setzte Felzmann mit bunten Lichtspielen verschiedener Buchstabenkombinationen in Szene.

Nachjustierungen der Inszenierungen finden von seinem Linzer Studio aus statt. So können etwa Lautstärke und Abspielgeschwindigkeit online geändert werden. Immer wieder kontrollieren Felzmann und seine Mitarbeiter aber auch vor Ort, ob die Multimedia-Anlagen einwandfrei funktionieren – für die perfekte Illusion braucht es schließlich auch eine perfekte Technik.