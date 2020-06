So sitzt es sich draußen am besten

Fester Untergrund eignet sich besser für Gartenmöbel als Pflastersteine oder Wiese. Als Faustregel gilt: Greifen Sie zu Platten statt zu Steinen, sonst wackeln Tisch und Stuhl. Kies etwa lässt sich zwar schnell verteilen, ist aber lose und wird leicht in andere Gartenbereiche verschleppt. Für Stabilität sorgen Betonplatten. Sie passen sowohl in reduzierte Designgärten als auch zum Landhausstil. Erhältlich sind sie großformatig aus Granit oder Sandstein. Eine Alternative dazu ist das Holzdeck: Es passt zu jedem Stil – in minimalistische Anlagen oder romantische Blumengärten. Das Material verwittert rasch und wird Grau. "Dadurch ordnet es sich der Natur unter und fügt es sich harmonisch in jede Umgebung ein. Holz braucht außerdem keine besondere Pflege", so Dallinger.