So setzen Sie Schnittblumen in Szene

Markus Donati ist Florist aus Leidenschaft – er übt das florale Handwerk in dritter Generation aus. Seine Kreationen orientieren sich an der Natur und werden auch in Fachkreisen hoch geschätzt.

Warum sollten Blumen in jeder Wohnung Teil der Einrichtung sein?

Markus Donati: Weil man mit Blumen Leben und die Jahreszeiten in die Räume bringt. Und meiner Meinung nach erzeugen sie ein Gefühl der Harmonie – wenn Blumen am Esstisch stehen, herrscht gleich eine andere Atmosphäre. Und zu guter Letzt sind sie wunderschön: Denken Sie an Papageientulpen – die wirken, als wären sie einem Gemälde entsprungen.

Wie präsentiert man Schnittblumen am besten?

Wir setzten uns mit der Ausstrahlung der Blumen auseinander und damit, wie sie wachsen. Eine Tulpe steht etwa nicht allein auf weiter Flur, sondern in Dutzenden. Daher ist es oft am schönsten, wenn man 20 bis 30 Tulpen in eine Vase stellt. Wir geben höchstens ein bisschen Heidelbeere dazu, die die Wirkung noch unterstützen. Es gibt aber auch Blumen von hoher Symbolkraft, die Rose zählt dazu. Eine einzelne rote Rose hat ihren eigenen Reiz, erzählt sie doch von der Liebe. Und Blumen mit starker Präsenz, zu ihr zähle ich die Calla, sind auch perfekte Solisten. Sie brauchen nur einen Rahmen durch Blätter oder einen skurril geformten Ast.