Schwerelose Architektur: 50 Jahre Coop Himmelb(l)au

Der Durchbruch gelang 1988 mit einem Dachausbau an der Falkestraße in Wien, der bis heute als Meilenstein der dekonstruktivistischen Architektur gilt. Weitere Projekte folgten: Mit seinem Team realisierte er Konzerthäuser, Museen, Forschungs- und Verwaltungsgebbäude oder Wohnbauten – von Europa über Asien bis zum Mittleren Osten. Etwa der UFA-Kinopalst in Dresden 1998, der Gasometerwohnkomplex in Wien 2001 oder die Akademie der Bildenden Künste in München 2005. Jüngere Arbeiten sind unter anderem der Busan Cinema Komplex in Korea (2011) oder das House of Music in Aalborg, Dänemark (2014).

Zu den größten und renommiertesten Projekten zählt die mehrfach ausgezeichnete BMW-Welt in München (2007), deren Dach in Form einer riesigen metallenen Wolke zugleich an die utopischen Ideen der Anfangszeit anknüpft.