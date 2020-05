Rückzugsort: Einfamilienhaus in Grieskirchen

Nach der Garderobenwand erreicht man über eine Treppe den oberen Wohnbereich. Über die Stiege taucht man in die Hofebene auf und bekommt einen ersten Blick auf die St. Georgener Baumallee präsentiert. Vom Wohnzimmer kommt man in der Folge in die privaten Räume. Über den Elternbereich erreicht man die Arbeitszone, die Kinderzimmer und den Fitnessbereich. Große Fensterflächen ermöglichen immer wieder Blicke ins Freie. Gemeinschaftsräume sind zum Hof orientiert, die privaten Bereiche öffnen sich zum rückwärtigen Garten. Der Pool - als Fortführung des Fitnessbereiches und der Sauna - schließt den Hof ab und leitet in den Garten über. Der Rundgang durch das Haus führt über den Hof zurück und findet im Wohnbereich sein Ende.