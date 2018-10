Renomiertes Designerduo kuratiert blickfang-Messe in Wien

Ihr jüngster Auftrag führt die beiden nach Wien. Hier sind sie das Kuratorenduo des Jahres der Designmesse blickfang, die von 26. bis 28. Oktober im Museum für angewandte Kunst (MAK) gastiert. IMMO hat Eva Marguerre vorab zum Interview getroffen.

KURIER: Frau Marguerre, Sie und Marcel Besau sind die Kuratoren des Jahres für die blickfang 2018. Was sind Ihre Aufgaben?

Eva Marguerre: Wir sind ein Jahr lang die Paten für die blickfang Messe, die durch sieben Städte in Deutschland, Schweiz und Österreich tourt. In jeder Stadt nominieren wir Jungdesigner, die kostenlos ausstellen dürfen und im Frühjahr veranstalten wir einen Workshop, bei dem konkrete Fragen der Jungdesigner ausgearbeitet werden. Außerdem sitzen wir in der Jury des blickfang Designpreis.