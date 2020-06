Rado-Fenster als Showroom für Design

Kunstvoll dekorierte Schaufenster sind seit dem Aufkommen von Kaufhäusern Teil der Strategie, Kundschaft zu gewinnen. Sie ziehen die Blicke auf sich, die ausgestellten Waren können in Ruhe betrachtet und verglichen werden, und die Phantasie wird angeregt. Seit dem 19. Jahrhundert setzt man auf diese Wirkung, daran geändert hat sich bis heute nichts. Begabte Kreative können davon nun profitieren, wie eine Initiative des Schweizer Uhrenherstellers Rado zeigt. Das Unternehmen setzt auf eine besondere Form der Inszenierung und macht die Auslage seiner Wiener Niederlassung zum Showroom für Design.

Gestalter und Künstler sind dazu eingeladen, das Markencredo "Was wir uns vorstellen können, können wir auch umsetzen" in Form zu bringen und ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Die fertigen Arbeiten sind dann jeweils für zwei Wochen an prominenter Stelle im meterhohen Schaufenster des Rado Stores auf der Kärntner Straße zu sehen.