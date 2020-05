Planlose Baukultur: ausgezeichnete Bausünden

46 Vorschläge wurden im Internet deponiert, u. a. mediale Aufreger wie der missglückte Vorplatz zum Wiener Prater: "Eine Geschichte, die wirklich total in die Hose gegangen ist", so Architekt Michael Anhammer. Kritisiert werden dabei die Vergabe ohne Wettbewerb, die schlechte Planung und die exorbitante Kostenüberschreitung.



Ein Tohuwabohu gibt es auch rund um den geplanten Kindergarten im Stadtpark. Die Jury kürte beim Wettbewerb 2009 keinen Sieger, forderte aber die MA 19 auf, mit den Zweit- und Drittplatzierten zu verhandeln. "Das ist nicht geschehen. Statt dessen wurde ein neuer Wettbewerb - ohne Rücksicht auf das Ergebnis des ersten - ausgeschrieben", so Finkentey. "Fast 100 Architekturbüros haben Entwürfe geliefert und viel Zeit und Material umsonst investiert. Volkswirtschaftlich ist das kompletter Blödsinn."