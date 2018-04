Pflanzenwelt: Das grüne Gedächtnis

Sie produzieren Sauerstoff, den wir einatmen, stellen Wirkstoffe für unsere Medikamente bereit, liefern Nahrung für Tier und Mensch oder dienen als Wände und Dächer für unsere Häuser: Der Nutzen von Pflanzen ist enorm, wenn auch längst nicht ausgeschöpft: Unmittelbar profitieren wir von rund zehn Prozent aller Pflanzenarten.

„Noch lohnender wäre es allerdings, wenn wir sie nicht nur nutzen, sondern auch von ihnen lernen würden“, sagt Stefano Mancuso. Die grünen Wesen seien weitgehend unterschätzt und alles andere als passive Vegetierer. „Pflanzen sind vorbildlich zeitgemäß“, stellt der Botanik-Professor in seinem neuem Buch „Pflanzenrevolution“ fest. Vor wenigen Jahren ging er in „Die Intelligenz der Pflanzen“ dem IQ von Salatköpfen und Sonnenblumen auf den Grund. Nun erörtert er, was der Mensch von Löwenzahn, Seerosen, Zwergpalmen und Pinienzapfen lernen kann.