Pendelndes Juwel mit Mut zur Lücke

Stimmungswechsel

Und wer den Winter in Ruhe und im Warmen verbringen möchte, wird automatisch mit dem richtigen Licht belohnt, denn: mit dem sogenannten „Color Tune“ passt es sich jeder Stimmung an – von warmer Lichtatmosphäre für entspannte Abende bis hin zum inspirierend kühlen Arbeitslicht. Der Aufrollmechanismus verändert die Pendellänge nach Bedarf. Das gefällt auch den Designexperten: Die Jury des German Design Award prämierte die Mito-Leuchtenserie mit Gold. Der Preis der Mito sospeso richtet sich nach ihrer Ausführung: Material, Farbe, Specials und Durchmesser (40 und 60 Zentimeter). Die günstigste Variante beginnt bei 1603,30 Euro. Erhältlich sind die unterschiedlichen Modelle der Mito-Serie von Occhio bei TinTinDesign GmbH, Kaiserin-Elisabeth Straße 5 in 2340 Mödling. www.tintindesign.at