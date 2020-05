Outdoor-Stuhl "S 40" wird 80

Der Niederländische Architekt Mart Stam gilt bis heute als Pionier des Möbeldesigns: In den 1920er-Jahren, während der Bauhaus-Ära, präsentierte er für die Weißenhofsiedlung in Stuttgart erstmals einen hinterbeinlosen Stuhl. Der als Freischwinger bezeichnete Sesseltypus faszinierte, denn er vermittelte das Gefühl, beinahe in der Luft zu sitzen.