Open House Wien bietet Architektur für alle

Klarer Himmel, bodentiefe Fenster und ein Ausblick über ganz Wien. „Der zwanzigste Stock im Wiener Ringturm ist für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich“, weiß Architektin Iris Kaltenegger – am 15. und 16. September allerdings schon. Denn an diesem Wochenende organisiert sie gemeinsam mit Ulla Unzeitig zum fünften Mal das Open House Festival in Wien. Dafür stehen von Ökosiedlungen über das Kugelmuseum und einen Getreidespeicher bis hin zu einer Traktorfabrik, in Summe 373 Gebäude offen.

Bewohner und Volontäre geben Führungen

Darin warten nicht nur Bewohner, die über das Leben und Arbeiten im jeweiligen Haus erzählen, sondern auch 751 freiwillige Helfer. Sie geben in zwanzigminütigen Führungen einen Einblick in die jeweilige Architektur und Geschichte der Mauern. „Unsere Volontäre beschäftigen sich oft monatelang mit den Objekten und können den Besuchern viel darüber erzählen – und das in normaler Sprache“, betont Unzeitig. Die Architektur sei oft sehr technisch und gerade deshalb haben die beiden den Anspruch, das Wissen darüber einfach und interessant weiterzugeben.

Architektur entdecken soll Spaß machen – und das tut es wohl auch. Denn die Besucherzahlen sprechen für sich: Mehr als 125.000 Menschen haben im vergangenen Jahr an Open House teilgenommen. „Wir versuchen jedes Jahr ein breites Spektrum an Häusern abzudecken“, so die Veranstalterinnen.