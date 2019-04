Möbel aus Porzellan neu gedacht

„ Plisago“ ist nicht mit einem herkömmlichen Beistelltisch vergleichbar, bei dem Porzellan als ästhetisches Detail, Griff oder als Platte lediglich eine periphere Rolle spielt. „ Plisago“ geht ins Volle, feiert die historische Materie Porzellan ganz neu und holt sie damit in heutige, moderne Wohnwelten herein. „ Plisago“ – das ist Eleganz, Raffinesse, auch Magie, weil es unvorstellbar erscheint, ein so massives und doch zerbrechliches Material wie Porzellan ein Plissee-Design zu verpassen. Die Inspiration dahinter: „Wir wollten die Weichheit, das Poetische, das Zarte, das Sinnliche, auch das Verletzliche von Porzellan zeigen. Deshalb haben wir unserem Tisch einen textilen weichen Charakter gegeben, denn Plissee verbindet all diese Aspekte“, sagen die Designer.