Porzellan: Auf der Jagd nach dem weißen Gold

Heute gilt Patzl als einer der bedeutendsten Kenner des „Wiener Porzellans“. Es stammt aus der im Mai 1718 von Claudius Innocentius Du Paquier gegründeten Manufaktur, der nach Meissen zweitältesten Europas. Mit einem von Kaiser Karl VI. für 25 Jahre verliehenen Privilegium zur Porzellanerzeugung setzte die Wiener Manufaktur in den folgenden Jahrzehnten ästhetische Maßstäbe. 1744 kaufte Maria Theresia Du Paquier die Fabrik ab, die in der Folge zur kaiserlichen Manufaktur avancierte. Ab da kennzeichnete der blaue Bindenschild aus den Wappen der Babenberger jedes Stück. Ihre Hochzeit hatte die Manufaktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Conrad von Sorgenthal (1733-1805) gilt als der erfolgreichste Direktor der kaiserlichen Porzellanmanufaktur in Wien, vielleicht weil er als Pionier des Customizing agierte: Er sandte schon im 18. Jahrhundert seine Mitarbeiter als „Lifestyle scouts“ aus, um die Gewohnheiten, Moden, Vorlieben und Meinungen der Käufer auszuloten und in den Gestaltungsprozess einfließen zu lassen.

Durch die Industrialisierung und die rasch anwachsende Konkurrenz, vor allem böhmischer Fabriken mit Massenproduktion, hatte die Wiener Porzellanmanufaktur mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen, die mit der offiziellen Schließung der Manufaktur im Jahre 1864 endeten. Mehrere hundert Stücke der fragilen Kleinode hat Patzl im Laufe der Jahre gefunden und erworben. Darunter so bedeutende wie den 60 Zentimeter hohen Tafelaufsatz nach einem Entwurf des österreichischen Bildhauers und Porzellanmodellierers Anton Mathias Grassi für den Wiener Kongress. Oder die seltenen Prunkstücke von Glacièren in antikisierender Vasenform aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts, in denen an aristokratischen Tafeln Speiseeis gereicht wurde.