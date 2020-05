Möbel als Investition fürs Leben

Der 1902 geborene Arne Jacobsen, der eigentlich Maler werden wollte und nur auf Drängen seines Vaters Architektur studierte, kontaktiert Fritz Hansen erstmals 1934. Es ging um einen Stuhl für ein Restaurant in Klampenborg, der in Serie produziert werden sollte. Während Jacobsen in den 1930er-Jahren hauptsächlich als Architekt tätig war, verhalfen ihm seine Möbelentwürfe zum Durchbruch: Ab 1952 entwickelte er innerhalb weniger Jahre jene Stücke, die heute Designklassiker sind.