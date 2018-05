Mobile Minigärten: Blühende Pflanzkonzepte

Die Leichtigkeit einer Sommerwiese – in einem Topf eingefangen.

Mit einem natürlichen, lockeren Wuchs startet diese Bepflanzung in den Sommer und hält sich über viele Wochen bis in den Herbst. Dabei spielt sie mit sanften Farben und schlichten Formen, ohne aufdringlich zu wirken. „Das Engelshaar, auch als Zartes Federgras bekannt, steht an erster Stelle – mit seinen filigranen Blütengrannen und dem Laubschopf verkörpert es den Inbegriff von Gras wie kaum eine andere Pflanze dieser Kategorie. Dazu gehören ungefüllte, schlichte Blütenpflanzen: Im Mittelpunkt steht der Storchenschnabel, der seine Triebe zwischen allen Pflanzen im Gefäß verwebt. Im Lauf des Jahres wird er immer dichter und ständig erscheinen neue Knospen“, schreibt Waechter.