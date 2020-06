Mit Tier und Wasser wohnen

Der gebürtige Kroate Zoran Bodrozic studierte an der Universität in Zagreb und arbeitete freiberuflich in Kroatien und Österreich. 2004 absolvierte er die Ziviltechnikerprüfung. Daraufhin gründete er 2005 sein eigenes Büro in Wien und ist seither als selbstständiger Architekt tätig.

Gemeinsam mit sechs Mitarbeitern realisiert er hauptsächlich Einfamilienhäuser und Wohnbauprojekte. Zu seinen letzten Arbeiten zählen etwa der Umbau und Aufstockung des Hauses "OH" im 14. Wiener Gemeindebezirk oder das derzeit im Bau befindliche Niedrigenergiehaus "3H" in Dreihütten im Burgenland.

www.azb.co.at