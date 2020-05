Mit Retro-Geräten in die Zukunft

Der Blick zurück ist in der Küche nicht nur an den neuen, alten Gerichten erkennbar, sondern auch an den Accessoires. „Derzeit geht alles in Richtung Retro und Nostalgie“, sagt Martin Blümner, Geschäftsführer des Wiener Küchen-Fachgeschäfts Cuisinarum. Dazu kommt der Wunsch nach Dauerhaftem. „Das suggeriert Retro-Optik viel stärker.“