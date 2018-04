Mailand: Die Stadt, die Design atmet

Das Vitra-Sortiment umfasst Tausende Objekte – was durfte in die Ausstellung, was nicht?

Ein wichtiger Punkt für die Auswahl der Objekte waren die Communities: Es gibt beispielsweise die Gruppe der „Athlets“ mit Stücken, denen man ansieht, dass sie sportlich sind. Daneben gibt es die „Dating Site Encounters“ und die „Slashers“, damit sind Leute gemeint, die ihre Jobs oder Aktivitäten oft wechseln oder Vieles gleichzeitig machen. Übertragen auf die Möbel sind in der Gruppe Objekte zu sehen, die die gleiche Form haben, aber in vielen unterschiedlichen Materialien existieren. Weiters gibt es die „Beauty Contestants“, bei denen es um Form, Schönheit und fließende Linien geht. Oder die „Compulsive Organizers“, darunter sind etwa Regalsysteme zu finden, die uns helfen, uns selbst zu organisieren – oder Stapelstühle, die sich in sich selbst organisieren.

Welche Gruppe ist die wichtigste?

Die „Communals“, in der sich alles um Co-Working und Co-Living dreht. Die Bewegung ist sehr aktuell und ständig im Wachsen. Communal Living gab es schon in den 1930er- und in den 1970er-Jahren. Es ist spannend zu sehen, wie sich diese Tendenz in der jeweiligen Epoche ausdrückt, weshalb sie immer wieder auftauchen und welche Materialien und Formen das jeweils annimmt. Das wird mithilfe der Gegenüberstellung historischer und zeitgenössischer Entwürfe gut veranschaulicht. Dazu passend werden in Mailand sechs Prototypen für neue „Communal-Sofas“ gezeigt.

Was ist der Unterschied zu einer herkömmlichen Couch?

Ein „Communal-Sofa“ gibt keine klassische Sitzform vor. Es sind größere Objekte mit freien Formen. Die Leute haben unterschiedliche Möglichkeiten darauf Platz zu nehmen. Man kann sitzen und liegen, arbeiten, diskutieren oder spielen. Vitra hat verschiedene Gestalter eingeladen, ihre Ideen einzubringen. Neben Konstantin Grcic, Barber Osgerby, Ronan und Erwan Bouroullec ist auch ein Entwurf von mir vertreten.

Schauplatz ist die rund 1000 große Sporthalle La Pelota. Wie haben Sie diese riesige Fläche gestaltet?

Neben der Ausstellung gibt es ein Artek-Café, einen Shop und einen Raum für das Vitra-Designmuseum. Auch im Außenbereich gibt es ein Café. Die Inszenierung ist wie ein Filmset gestaltet: Im Hauptraum, wo die neun Gruppen ausgestellt sind, gibt es drei große Bildschirme, die dafür sorgen, dass man sich wie auf einem Filmset fühlt. Ein Videokünstler hat zudem ein Video über Communal Sofas gedreht, das zu sehen sein wird. www.vitra.at