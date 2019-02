Luster- und Lampentrends bringen Erleuchtung von allen Seiten

Stein ohne Schnickschnack

Ebenfalls im Vormarsch: Marmor. Laut Lichtplanerin Elisabeth Csernohorszky wird das Material aber nicht als Lampenschirm, sondern im Sockel von Tisch- und Stehleuchten verwendet. Elegant und klassisch, also.

„Zeitlose Entwürfe, meist in organischen Formen, keine Extravaganz, darum geht es“, beschreibt Cathrin Dörfler-Rampf, Geschäftsführerin von Licht Design Rampf in Wien. Auf Schnickschnack wird in der Formgestaltung nämlich verzichtet. „Eine Stehleuchte soll einen Schirm und einen Standfuß haben – mehr braucht es nicht“, ergänzt Katharina Franke.

Gerade Formen und Kugeln

Linien, Kreise, Kegel, Zylinder und vor allem Kugeln bestimmen die Formensprache. So werden geometrische Formen aneinandergereiht und multipliziert. „Häufig sind sie wie ein Bettelarmband geformt“, beschreibt Elisabeth Csernohorszky.

„Das macht die Leuchten zu Hinguckern.“ Doch auch die Geometrie braucht eine organische Form. „Die linearen Formen verfügen über abgerundete Kanten“, sagt Cathrin Dörfler-Rampf.