Lladró Designstücke: Mit Feingefühl

Bermudez :

Die Ausrichtung ist völlig neu und entwickelt sich immer weiter. Es hängt davon ab, mit wem wir kooperieren, aber grundsätzlich verfolgen wir hier schon einen sehr experimentellen und modernen Zugang. Es ist mehr Freiheit und Flexibilität erlaubt als bei der klassischen Produktlinie.

Verstehen externe Partner auf Anhieb mit dem Material umzugehen?

Bermudez: Nein, das ist ein Problem in der Zusammenarbeit. Jeder Partner lernt zwar die Produktion, die Abläufe und Techniken kennen. Aber das ist nicht genug.

Rodriguez: Um zu wissen, was machbar ist und was nicht, braucht man viel Erfahrung. Von der ersten Skizze bis zur Brennung passieren so viele Details, das überblickt man nicht mit einem Mal.

Welche Rolle spielt Porzellan grundsätzlich im zeitgenössischen Design?

Rodriguez: Aufgrund der Schwierigkeiten in der Verarbeitung spielte Porzellan bisher eine eher kleine Rolle. Aber wir beobachten, dass das Interesse wieder größer wird.

Bermudez: Es werden generell wieder mehr manuell gefertigte Produkte nachgefragt. Wir sind umgeben von Dingen aus Massenproduktion. Handgemachtes hat dagegen einen ganz anderen ideellen und höheren materiellen Wert. Am Ende zählt jedoch, etwas Spezielles zu besitzen: Ein schönes Objekt, mit dem man sich in seinem Zuhause gerne umgibt und das man täglich ansehen möchte. Rodriguez: Außerdem kann ein handgefertigtes Stück Jahrzehnte überdauern und an Nachkommen weitergegeben werden – außer es fällt zu Boden. Wenn man jedoch darauf achtgibt, ist es so langlebig wie Stein.