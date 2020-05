Leben im Schnee

Robert Pfurtscheller

Die Tiroler ArchitektenReinhard Madritsch undtragen der Geschichte des Baugrundes in ihrem Projekt Rechnung. Herausgekommen ist ein kleiner Holzturm, der in seiner Anmutung an den ehemaligen Wald erinnern soll. Das schmale, baumhohe Häuschen wurde aus Holz gezimmert und wächst somit einfach, karg und roh aus dem Boden, ohne ein Störfaktor in seiner Umgebung zu sein.

Die drei übereinandergelegten Räume in diesem Zweitwohnsitz einer fünfköpfigen Familie wurden so zu Versuchsanordnungen. „An ihnen ist exemplarisch ablesbar, was sich durch die Variation der Belichtungen, der Aussichten, der Möblierungen, der Raumhöhen und der Aus- und Zugangsmöglichkeiten ändert“, erklärt Reinhard Madritsch.