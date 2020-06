Mr. Luti = Mr. Kartell = Mr. Cosmit

Als Cosmit-Präsident sehe ich den Satellite als eine ideale Möglichkeit für neue Talente. Hier können sie sich sehr gezielt einem Fachpublikum präsentieren. Der Andrang ist enorm (Anm. d. Red.: 2013 nahmen 700 Designer teil). Als Kartell-Eigentümer finde ich viele Ideen sehr spannend, doch viele davon eignen sich nicht für die industrielle Produktion und können letztlich nicht umgesetzt werden. Oftmals fehlen wirtschaftliche Komponenten.

Die letzten Jahre waren für viele Möbelhersteller schwierig. Womit kann man Krisenzeiten durchstehen?



Man muss global denken und agieren – nur so kann man überleben. Offensiv spielen und angreifen. In der Defensive erreicht man weder auf dem Fußballfeld noch in der Möbelbranche das Ziel.

Was ist gutes Design?



Emotionale Wertigkeit. Bei Kartell produzieren wir seit Jahren Möbel aus Kunststoff. Für viele in Zeiten der Nachhaltigkeit ein Tabu. Wir entwerfen Produkte, die langlebig sind und auch noch in zehn oder zwanzig Jahren interessant sind und Emotionen wecken können. Das bedeutet für mich, nachhaltig zu sein und letztlich ist es das, was zählt.