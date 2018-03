Kaffee und Kuchen im plüschig-roten "Sacher-Eck"

Roter Samt, rote Tapisserie und eine rote Decke – die Sacher-Identität ist auch im Mezzanin allgegenwärtig. „Zuvor wurden dieser Räume für Veranstaltungen genutzt und waren nur vom Hotel zugänglich“, erzählt Bernard. Aufgabe war es, dieses Geschoß zu integrieren, als wäre es schon immer dabei gewesen.

Dem Planer war wichtig, eine Selbstverständlichkeit herzustellen, denn die Gäste seien nicht einfach in den ersten Stock zu bekommen. „Die oberen Plätze sind oft mager besetzt“, sagt Bernard. Dieser Problematik kommt man mit einer elegant geschwungene Eichenholztreppe mit rotem Läufer, die von einer beinahe acht Meter hohen, samtbespannten Bilderwand flankiert wird, entgegen. Über sie gelangt man in den neu erschlossenen Bereich, an dessen Raumenden jeweils zwei Séparées angeschlossen sind. Zentrales Möbelstück ist ein weißer Marmortresen, der wie ein überdimensionales Eclair neben der Stiege Platz gefunden hat.