Justizzentrum Salzburg erreicht Dachgleiche

Der Y-förmige Trakt wird künftig die Gebäudeteile am Salzburger Rudolfsplatz und entlang der Schanzlgasse verbinden. Außen bleibt das Haus auch aufgrund des Denkmalschutzes nahezu unverändert, innen werden sämtliche Räume adaptiert. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) veranschlagt für das Vorhaben ein Investitionsvolumen von rund 59 Millionen Euro, für den Entwurf zeichnet das Wiener Büro SUE Architekten verantwortlich. www.sue-architekten.at

Neues Mitglied des Bausparerheims

Foto: Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres/Neumayr/SB Bei der Generalversammlung des gemeinnützigen Wohnbauträger, der zur Salzburg Wohnbau-Gruppe gehört, wurde Architekt Christian Salmhofer in den Aufsichtsrat gewählt. Er absolvierte sein Studium (Städtebau) an der TU Graz und betreibt in Hallein sein eigenes Büro mit Fokus auf Hochbau und Raumplanung. www.salzburg-wohnbau.at

Vorschau auf Messen und Kongresse

19.– 22. Jänner: Häuslbauermesse Graz: 33. Auflage der größten Fachmesse im Süden Österreichs über innovatives Bauen, Sanieren und Wohnen. www.haeuslbauergraz.at



20.–22. Jänner: HausBau & Energiesparen Messe Tulln: 350 Fachaussteller bieten ein umfassendes Angebot aus allen Kernbereichen des privaten Hausbaus. www.messe-tulln.at



26. Jänner: Bauherrenkongress 2017: Analoge Orte in digitalen Zeiten – Voraussetzungen für identitätsstiftende Arbeitswelten. www.derbauherrenkongress.at



27.–29. Jänner: Tiroler Hausbau & Energie Messe: Vom Planen bis zum Gebäudesanieren. www.tiroler-hausbaumesse.at



2.–5. Februar: Bauen und Wohnen Salzburg: Die Messe für Bauen, Wohnen, Energiesparen und Heizen richtet sich vor allem an Häuslbauer und -sanierer. www.bauen-wohnen.co.at



14. Februar Immobilienforum Wien, Management Circle: Immobilienexperten referieren zu Themen wie Stadtplanung, Start-ups oder dem Luxusmarkt Wohnen. www.immobilienforum-wien.com



15.–17. Februar: BauZ: Der Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen steht heuer unter dem Motto: Was wird anders? www.bauz.at



16.–19. Februar: Bauen und Energie Wien: Bauen, Renovieren, Finanzieren und Energiesparen: Veranstaltung für Fachleute und Endverbraucher. www.bauen-energie.at



3.–5. März: Energiesparmesse Wels: An drei Publikumstagen wird gezeigt was private Bauherren und Sanierer brauchen. Fachbesuchertage am 1. und 2. März, an Letzterem findet zudem der Baukongress neuLand statt. www.energiesparmesse.at



10.–12. März: Com:bau: Die Publikumsmesse für Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien in Dornbirn. www.combau.messedornbirn.at



11.–12. März: Wiener Immobilien Messe (WIM): Makler und Immobilienentwickler stellen Wohnimmobilien vor, Wohnungssuchende sind hier auch im nächsten Jahr wieder an der richtigen Adresse. www.immobilien-messe.at

Nachschlagewerk fürs Bauen mit Holz

Foto: storaenso „Building Systems“ ist ein Leitfaden von Stora Enso, der Handbücher mit detaillierten Beschreibungen zum Bau mehrstöckiger Häuser aus Holz umfasst. Basis bilden Wandtafeln und Bodenplatten aus Konstruktionsvollholz. www.storaenso.com

Gaulhofer unterstützt Biathleten-Team

Foto: /GAULHOFER Industrie-Holding GmbH Ab sofort sponsert der österreichische Fensterhersteller Dominik Landertinger, Daniel Mesotitsch, David Komatz und Fabienne Hartweger (im Bild). „Die Konkurrenz ist fordernd, sowohl auf der Biathlon-Strecke als auch auf der Baustelle. Der Bessere wird hier wie dort gewinnen“, erklärt Geschäftsführer Horst Kögl. www.gaulhofer.com

„ERnteLAA“ erhält Nachhaltigkeits-Preis

Foto: GBB Ghezzo GmbH verleiht dem Wohnbau der BUWOG Group in der Wiener Meischlgasse (Kat. Projekte) den Green & Blue Building-Award. Fertigstellung für das Objekt mit Schwerpunkt „Urban Gardening“ ist für 2018/19 geplant. www.ghezzo.at

C&P Immobilien setzt auf Mikroeinheiten

Foto: C& PImmobilien Beim „Brauquartier Puntigam“ (Bauabschnitt 06) werden von 90 Wohnungen 44 Einheiten zwischen 23 und 30 Quadratmetern errichtet. Damit setzt das steirische Unternehmen auf den Trend „Kompakter Wohnraum“. www.cp-ag.at