Inszenierung von Produkten

Daniel Keck

Messeständen

: Eigentlich keine. Bis auf die Isolierung und das Dach sindMessebauten mit einem Hausbau zu vergleichen. Beiim Außenbereich sind auch diese Parameter zu beachten. Vom Teppich bis zur Steckdose ist alles vorhanden. Wir planen und bauen unsere Projekte nach der aktuell gültigen Norm des Landes, in dem die Messe stattfindet. Jedes Projekt durchläuft vor dem Aufbau ein Genehmigungsverfahren der lokalen Behörde.

Welches Projekt war das außergewöhnlichste, das Sie je umgesetzt haben?

Silvia Stari: Zu den Highlights zählen sicher die Messe für Minenbau in Johannesburg, die Transoquipe in São Paulo und die Leitmessen in Europa. Aber jeder Kunde und jedes Projekt für sich sind eine Herausforderung.

Was passiert mit den Ständen nach der Messe? Werden Sie wiederverwendet? Und wenn ja: Wo werden sie gelagert?

Daniel Keck: Wir haben eine 5000 große Halle für die Lagerung der Bauteile und Kundenexponate. Der ressourcenschonende Einsatz von Materialien ist uns sehr wichtig. Deshalb werden Verbrauchsmaterialien recycelt. Systemkomponenten haben bei einer ordentlichen Wartung eine lange Lebensdauer.