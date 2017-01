Im grünen Bereich

Sofa „Swell“ mit geschwungener Silhouette von Normann Copenhagen gibt es in vielen Größen und Farben. Dreisitzer ab € 3100,– bei Scandinavian Design House, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien, Tel. 01/533 23 62

Vom Barockstil inspiriertes Cocktailglas „Evergreen“ aus salbeifarbenem Acryl (H: 18 cm, ø 8 cm). Die Serie von Baci Milano umfasst auch Wein- und Wassergläser sowie Karaffen. Um € 11,– online zu bestellen über www.amara.com

Der von Hans Wegner designte „Wishbone“-Stuhl mit charakteristischer Rückenlehne in Y-Form wird in über 100 Einzelschritten gefertigt. Naturbelassen oder lackiert in vielen Farben ab € 736,– bei Scheicher, Neutorstraße 18, 5020 Salzburg,

Tel. 0662/845 313 73

Pilzkopf und Trompetenfuß: Mini-Tischleuchte „Panthella“ (H: 33,5 cm, ø 25 cm) ist dem Originalentwurf von Verner Panthon für Louis Poulsen nachempfunden. Mit LED bestückt und in vielen Farben um € 375,– bei Scandinavian Design House, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien, Tel. 01/533 23 62

Decke „Caracas“ mit geometrischem Muster aus Merino Wolle (130 x 170 cm). Die Enden schließen stilvoll mit verdrehten Fransen ab. Um € 75,– online zu bestellen über www.urbanara.de

Edles Tafelservice „Filets Verts“ von Gien. Essteller (ø 26 cm, jeweils im 4er-Set) um € 117,98; tiefer Teller (ø 22,5 cm) um € 104,87 und Brotteller (ø 16,5 cm) um € 75,63 online zu bestellen über www.artedona.com

Kissen „Edge“ von Normann Copenhagen (L/H: 60 x 40cm) eignet sich als Nackenstütze oder als Unterlage für Rücken und Schulter. In vielen Farben um € 75,– bei Scandinavian Design House, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien, Tel. 01/533 23 62

Schnurlos, tragbar und aufladbar: „Bolleke“ macht Licht, wo es gebraucht wird – drinnen wie draußen. Erhältlich ab Frühjahr 2017, Preis auf Anfrage bei Reiter, Haller Straße 201, 6040 Innsbruck, Tel. 05522/817 701 21

„Nuage Métallique“ aus eloxiertem Aluminium kann als Vase oder Stiftehalter verwendet werden. In drei Größen (wie abgebildet H/T/L: 13 x 11 x 19,5 cm) ab € 149,– bei Vitra, Schottenring 12, 1010 Wien, Tel. 01/405 75 14

Zahnstocherspender „Cactus“ von Essey (H: 11cm) öffnet sich mit einem Druck auf den Kopf des Behälters und lässt die Zahnstocher ebenso wieder in seinem Inneren verschwinden. Um € 25,– online zu bestellen über www.connox.at